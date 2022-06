Zuivere stijl, huiselijke sfeer: een prachtige villa

De woning die je vandaag de nodige inspiratie gaat bezorgen is geijkt op het werk van Frank Lloyd Wright in het bijzonder zijn beroemde villa in Chicago. De opdrachtgever en de architect (Engelman Architecten) delen een passie voor het werk van Wright, met name door zijn sterk romantische, modernistische stijl. Geïnspireerd door het werk van deze wereldberoemde architect werd de woning ontworpen die we vandaag aan je laten zien. Uit het ontwerp van de woning spreekt een horizontale gelaagdheid en een schitterende ruimtelijk indeling waarbinnen de verschillende onderdelen in elkaar over lijken te lopen. Na het nodige debat over de te gebruiken steensoort, werd er gekozen voor de Kolumba baksteen, ontworpen door Pietersen Ziegel, een Deense ontwerper. Door de hechte samenwerking tussen opdrachtgever en architect is er een huis gecreëerd waarin wonen leven wordt. Een huis waar beide partijen met recht bijzonder trots op zijn. Kijk met ons mee naar deze excellente resultaten en voel de intensiteit van de woning. We laten je zien hoe een zuivere stijl een bijzonder huiselijke sfeer in zich kan herbergen.