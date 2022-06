Excellente woning met een Oosters interieur

We zien hier rechts een minimalistisch trap die uit de muur lijkt te komen of zelfs in de lucht lijkt te zweven; het is maar net hoe je er naar kijkt. De lichte wanden brengen het blanke hout mooi naar vormen. Is dit de befaamde stairway tot heaven? De boeddhistische monniken lijken er maar weinig aandacht aan de schenken. Ze zorgen voor de Oosterse vibe die past in dit huis. Boven zien we de spotjes in het plafond, ze lijken ons de weg te wijzen. Is dit het pad der verlichting? Boven bevindt zich achter een glaswand een kantoor, van daaruit heb je dus mooi zicht op deze hal. We bevinden ons hier in het kantoor-/ werkvolume van de woning, waarin de bewoners thuiswerken. De hal beneden is ideaal om klanten te ontvangen.

