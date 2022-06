Een moderne villa verscholen in de Overijsselse bossen

Het bos is een van de meest geliefde plekken om op de vrije zondagmiddag je rust te pakken. De stilte die je bijna kunt horen en de connectie die je voelt met de natuur is haast met geen pen te beschrijven. Veel huizenjagers laten zich inspireren door deze natuurlijk setting en onder architecten is het niet anders. Het bos is een van de laatste natuurgebieden van ons land waar je nog helemaal tot jezelf kunt komen. Hoewel de meeste bossen in Nederland geplant zijn ervaar je niet het ´aangeharkte´ karakter dat de parken van de steden kenmerkt. De oermens wordt weer even wakker tijdens een ontspannende wandeling. Kortom, je voelt je vrij. Vandaag laten we je een schitterende villa zien die verscholen ligt in de Overijsselse bossen, de bewoners van dit woonpaleis zijn zeer trots op hun bijzondere woning. Dat kan ook niet anders, want ze hebben een groot deel van hun ideeën in het ontwerp van de villa kunnen verwezenlijken. We nemen je mee voor een wandeling door de woning, gewoon om een feeling met de moderne architectuur te krijgen, maar ook om je de nodige inspiratie te laten opdoen, zodat je zelf je eigen droomhuis kunt ontwerpen. Ben je klaar voor een exclusieve blik in het huis? Kom dan snel met ons mee!