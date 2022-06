Bosvilla nieuwe stijl

Als je echt wilt genieten van de Nederlandse bossen moet je echt wonen te midden van dit natuurschoon. In een schitterende villa in het bos is dat natuurlijk nog indrukwekkender! Vandaag laten we je zien hoe een villa met een moderne nieuwe stijl een geheime schat in het bos is. Het project is gerealiseerd door Ir. G. van der Veen Architect; een klein architectenbureau dat altijd werk uit de ideeën en wensen van de opdrachtgever. De ideeën zijn dan de leidraad, maar het bureau komt altijd op de proppen met een innovatief en fris design. Dit zien we natuurlijk ook terug in deze prachtige villa. De volumes van deze familiewoning lijken ten opzichte van elkaar te draaien, waardoor er een bijzondere dynamiek te ervaren is. Binnen vinden we daardoor verschillende spannend vormgeven ruimten. Het is een villa in een hedendaagse stijl met alle moderne gemakken van dien. De woning is uiterst ruim, maar door de bijzonder vormgegeven ruimten voelt deze zeer huiselijk en intiem aan. Je kunt het hieronder zelf ervaren, want we nemen je mee op een tour door deze bosvilla. Dus kijk met ons mee en doe de nodige inspiratie op!