Superwoning waarin je maximaal kunt genieten

We nemen je hier mee naar binnen zodat we ons kunnen laten inspireren door het bijzondere interieur van deze villa. Het is toch een uniek gezicht dit interieur! Let op het plafond dat bekleed is met hout dat welhaast een koperen kleur heeft. De meubels, die overal in de ruimte hun plek opeisen, zijn uitgevoerd in verschillende stijlen, maar hoe verschillende ze ook zijn, ze vinden elkaar in een beheerst kleurenschema. Rechts op de achtergrond zien we de gezellige eetzone, waar je met z´n allen kunt genieten van de heerlijkste gerechten. En let ook even op de bar links, hoe gezellig is het om daar een cocktail te drinken. Deze ruimte laat zien wat we bedoelen als we het hebben over een Latijns temperament!