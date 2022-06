Een hip en trendy appartement

Bij de binnenkomst in dit huis, zijn sfeer en stijl het eerste waar je mee in aanraking komt. De sfeer die is er gewoon, want die voel je vanaf de foto! Maar waar een sfeer een gevoel is (en dat is uiteraard voor iedereen weer anders!), is een stijl iets wat wel beter in woorden is te vangen. En in dit geval houden we het op eclectisch, want vanuit dit perspectief zie je minimalistische, moderne en een vleugje rustieke inspiratie eigen dwars door elkaar lopen.