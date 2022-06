homify 360º: Modern en opvallend huis in Rijssen

De bakstenen, die in samenwerking met de fabrikant zijn ontwikkeld, lijken van afstand een donkergrijze kleur te hebben. Wanneer men dichterbij komt, ontdekt men enkele bijzondere details. Door toevoeging van gele klei en het bakken in de steenoven vlakbij het vuur is er van dichtbij een glanzende schakering van zwart en geel te zien. Door in te leveren op het totale woonoppervlak en meer aandacht te besteden aan materiaalgebruik en afwerking is de woning vrijwel energieneutraal geworden. De woning beschikt onder andere over een warmtepomp, vloerverwarming en een koelplafond. Daarnaast is de villa voorzien van hoogwaardige thermische isolatie.