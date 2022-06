De 6 nieuwste decoratietrends voor 2018!

Glamour it is! Dit lijkt een paradox gezien de betekenis van dit woord. Glamour is namelijk eigenlijk een Zweedse term die kan worden vertaald als niet te opzichtig maar in de juiste mate: een concept dat al lange tijd trendy is. En zoals je weet hebben de Scandinavische stijlen altijd een bepaalde charme en dus is hier de glamourstijl als nieuwste trend van 2018. Met natuurlijke materialen, zachte kleuren en een ruwe en onafgewerkte look. In deze stijl is er uitsluitend aandacht voor wat strikt noodzakelijk is; basic dus en minimalistisch. We zijn ervan overtuigd dat deze stijl zeer populair zal worden!