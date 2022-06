Weg ermee! 9 dingen die je prima kunt missen in huis

Heb je ooit dacht dat het spontaan kopen van allerlei meubels en accessoires ervoor zorgt dat alle vrije ruimte in je huis verdwijnt? Er is een aantal meubelstukken die we als essentieel of als basisitems beschouwen. Maar zijn deze nu wel echt zo nodig wanneer je de vaste regels even loslaat en vanuit het niets denkt? We geven je daarom even een overzicht van deze items die we vaak automatisch plaatsen, maar die eigenlijk helemaal niet zo noodzakelijk zijn. Zo kun je een veel creatievere stijl in je huis neerzetten en ontstaat er veel meer open ruimte.