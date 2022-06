Spaanse woning met klasse

Men zegt weleens dat schijn bedriegt, en dat de eerste indruk vaak niet de juiste is. Dit gaat helemaal op voor het onderstaand project van YNOT professionals. Verantwoordelijk was voor het verbouwen van een huis met als belangrijkste eis: comfort voor de eigenaars, gingen de architecten de uitdaging aan. Op het eerste gezicht lijkt dit huis niet veel nieuws onder de zon: een charmante en bescheiden woning. Maar zodra we binnenstappen worden we omvergeblazen door de schoonheid van het interieur. Het word ons al snel duidelijk: dit huis heeft nog eens wat we noemen 'klasse'!

De originele gevel van het bestaande huis is onaangeroerd gebleven, terwijl het interieur geheel nieuw leven ingeblazen is. Laten we snel eens kijken wat de architecten van Ynot – gevestigd in Madrid, Spanje – ditmaal bereikt hebben.