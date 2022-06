Bijzondere huizen met bijzondere bestemming

Een blik in een van de gemeenschappelijke woonkamers laat zien hoe huiselijk deze plek gemaakt is. Vanwege de bewoners is er gekozen voor een gezellige inrichting. Dit moet een huiskamer voor iedereen zijn! Er is genoeg plek voor de bewoners en eventuele gasten. Ook heel mooi zichtbaar is hier de oude hoeve aan de overkant. Alle woonkamers in dit complex hebben hierop uitzicht. Daarmee wordt als het ware een eenheid gecreëerd tussen het oude en het nieuwe gedeelte op het totale grondoppervlakte. Verder is het terras goed zichtbaar. Hoe heerlijk is het voor de bewoners om daar in de zomer lekker te kunnen zitten!