Droomvilla aan de Vecht

De openslaande deuren naar het terras zijn de directe schakel tussen het terras en de eetkamer met de open keuken. Buiten en binnen lopen hier soepel in elkaar over en tijdens het koken kun je heerlijk naar buiten kijken. Er is hier voor gezorgd dat de overgang van het huis naar het terras nog mooier is door middel van de tegels: die zijn op het terras hetzelfde als in het huis! De mooie open haard is hier ook goed in beeld gebracht, bij kouder weer zorgt deze voor een hele huiselijke sfeer in de moderne inrichting.