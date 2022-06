Ultiem vakmanschap, de porseleinen ontwerpen van Inge Bečka

Inge Bečka (1963) heeft de liefde voor het ontwerpen wellicht van haar ouders geërfd. Haar vader is architect en beeldhouwer en haar moeder heeft aan de kunstacademie gestudeerd. Na de middelbare school studeerde Bečka Rechten en Economie en nadien heeft zij zeventien jaar lang diverse management functies voor financiële instellingen bekleed. Naar eigen zeggen was dit een periode waarin zij even van haar pad was geraakt . Want dat wat zij het liefste doet, is ontwerpen. Vanaf 2007 begon Bečka zich te richten op het creatieve werk, eerst door het geven van trainingen en workshops op het gebied van creatief denken en teambuilding. Later, in 2012, legde zij zich steeds meer toe op haar eigen autonome creatieve werk. Iets waar zij al vanaf 1990 mee bezig was: het werken met keramiek.