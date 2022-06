De natuur in huis! 23 prachtige binnenplaatsen om zo te kopiëren

Wanneer je in de stad of stedelijke woonwijk woont dan is er vaak weinig groen en geen ruimte voor een tuin. Maar wanneer je de ramen en deuren van je huis dag en nacht gesloten moet houden dan vervuilt de lucht in huis en krijg je een opgesloten en benauwd gevoel. Een kleine binnenplaats met aangrenzende openslaande deuren lost dit probleem op. Zo heb je ook in de stad een gevoel van de natuur en buiten. De binnenplaats is een tuin (binnen- of buitenshuis) die wordt omringd door gebouwen en wanden waardoor je deze vanaf de buitenkant moeilijk kunt zien. Daardoor biedt een binnentuin je veel privacy en een gevoel van een stukje natuur bij je huis. We nemen je graag mee vandaag om je 23 huizen met zo'n mooie binnenplaats te laten zien. Allemaal uit Japan want daar zijn ze expert in de aanleg van binnenplaatsen!