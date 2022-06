Schoenenrekken voor kinderen

Wanneer een kind een jaar of vijf, zes oud is zal het langzaam moeten wennen aan het opruimen van zijn eigen kamer. Ouders met ervaring weten dat dit niet altijd een gemakkelijke taak is, opruimen is nou eenmaal minder leuk dan het spelen van een spelletje op een tablet. Hoe kunnen we onze kinderen motiveren tot opruimen terwijl ze daar ook nog eens plezier aan beleven? Het is belangrijk om het kind het gevoel te geven dat hij of zij verantwoordelijk is voor zijn eigen kamer, en dat het meubilair en de inrichting daarvan onderdeel is van zijn of haar eigen persoonlijkheid. In dit artikel bekijken we een aantal opvallende schoenenrekken speciaal voor kinderen gemaakt.