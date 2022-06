Welke gordijnen moet je kiezen? 5 voorbeelden

Wil je eigenlijk helemaal geen gordijnen in je huis, bijvoorbeeld omdat je zulke prachtige grote ramen en een geweldig uitzicht hebt. Ook dat kan. Want als je slechts zo nu en dan, bijvoorbeeld in de zomer, de felle zon uit je huis wil weren, of voor die ene keer de inkijk wilt beperken, kun je kiezen voor zonwering. Deze is altijd uit het zicht wanneer je dat wilt. En als je hem dan toch nodig hebt, is hij er meteen. Meestal per knopdruk.

