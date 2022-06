Top 5: de allermooiste landelijke woningen op Hollandse bodem

Dit huis in Soest, is voorzien van een moderne façade die tot de verbeelding spreekt. Het rieten dak neemt ons mee naar de sfeer van de oude boerderijen die ons land rijk is, de dagdromen over het landelijke boerenleven vullen onze verbeelding. Het is een supermooi vrijstaand huis dat alle mogelijkheden van het vrijstaand wonen heeft. De strakke vormgeving en stijlvolle afwerking overtuigen direct, terwijl de omgeving door zijn design een erg goede indruk maakt. Een bespreking voor een netwerkgesprek of zakelijk lunch kun je heel goed in dit huis organiseren, want je klanten of collega's zullen direct onder de indruk zijn. Het is een prachtig modern huis dat de komende decennia de woonstee van de familie is.

Kijk met ons mee naar de schitterende vormgeving.