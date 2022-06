De rustieke stijl staat voor intimiteit, het geeft een huis net dat beetje extra warmte en gezelligheid. Het is uiteraard niet eenvoudig om een echt landelijk en traditioneel interieur te creëren, aangezien er veel veranderd is de laatste jaren. Toch is het mogelijk om een de rustieke stijl in je woning te te integreren, door moderne en klassieke items met elkaar te combineren.

We hebben een aantal inspirerende voorbeelden voor je op een rij gezet. Laat je inspireren!