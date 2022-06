Schitterende droomwoning met rieten dak

De achterkant van de woning is duidelijk frisser dan je zou verwachten. Maar zelfs hier, zien we een groot oppervlakte met beglazing. Hierdoor straalt de gevel moderniteit uit en biedt het tegelijkertijd een prachtige, met licht gevulde ruimte. Vanaf het terras kijken we uit op een mooi gazon en aan de zijkant van de garage vinden we nog een extra terras dat overdekt is, waardoor de bewoners bijna het hele jaar buiten kunnen zitten.