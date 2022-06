Top 5 van de week: betaalbare huizen, trendkleuren en meer…

Je wilt de ruimtes in je huis graag een frisse nieuwe look geven, maar twijfelt over de kleur? Wacht dan niet langer en kijk even mee naar de prachtige trendkleuren voor 2017. En we zetten deze kleuren niet alleen maar even op een rij, we laten je gelijk ook een aantal voorbeelden zien waardoor je direct kunt genieten van het effect in een woon- of slaapkamer! Elk jaar zijn er natuurlijk weer nieuwe modekleuren en zo ook voor 2017. Dit jaar zijn de kleuren wel erg fraai!

Laat je dus alvast inspireren en kijk even mee…