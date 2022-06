Bijzondere architectuur als nieuwbouwwoning

Is het geen plaatje zo in de schemering? Door middel van verlichting is er voor gezorgd dat dit huis ook prachtig zichtbaar blijft als het donker is. Zo kun je dus dag en nacht van het ontwerp genieten. En wat je vanaf de straat niet kon zien, is de hoogteligging van het huis. Daar krijg je zo meteen nog meer van te zien, want dat heeft invloed op het ontwerp. Geniet vanaf deze plek vooral even van het terras.