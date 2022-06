Voor en Na: van saai dak naar schitterend dakterras

We zien hier foto’s die vanaf dezelfde plek zijn genomen als de eerste foto van voor de transformatie van het dakterras. Het verschil is bijna als dat van dag en nacht. Naast een mooi design is ook comfort een groot uitgangspunt geweest. Het dakterras is ingericht met mooi meubilair dat ook nog eens lekker is om op te zitten. En hoe simpel een zitzak ook kan zijn, door er hier een neer te leggen krijg je er gelijk een comfortabele plek bij! Met mooi weer kun op de zitzak ongestoord in je zwemkleding van de zon genieten.