Is je tuin toe aan een make-over, maar geeft de gedachte hieraan je al zweet op je voorhoofd? Raak niet in paniek! We hebben een aantal super-eenvoudige projecten die je zelfs met twee linkerhanden kunt uitvoeren.

Weinig inspanning en een klein budget: wie op zoek is naar een leuk DIY-project voor de tuin hoeft niet meer verder te zoeken!