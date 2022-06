Je kamer verven: de beste ideeën

Rood is een gewaagde kleur! Wanneer je van plan bent om een muur of misschien wel verschillende balken rood te verven, is het van belang om balans in je woning te houden. Je kamer geheel rood verven is dus niet aan te raden. Wil je dolgraag verven, maar weet je niet precies waar je op moet letten wat verf betreft? Je kunt kiezen tussen alkydverf en acrylverf. Alkydverf is op terpentinebasis en wordt voornamelijk buiten gebruikt. Een reden om toch te kiezen voor alkydverf voor binnen, is omdat de verf beter dekt en eenvoudiger over te schilderen is. Acrylverf is op waterbasis en daarom beter voor de gezondheid. Ook droogt de verf een stuk beter. Acrylverf dekt iets minder goed dan alkydverf, daarom is het van belang om eventueel de ondergrond goed te schuren en een grondlaag aan te brengen. Acrylverf moet helemaal verwijderd zijn, voordat je overheen gaat schilderen. Een nieuwe laag kan anders slecht hechten. Hoe herken je alkydverf of acrylverf? Dit kan je eenvoudig controleren door een doekje met spiritus over de verflaag heen te halen. Wanneer de verflaag plakkerig wordt, is het acrylverf. Beide verftypen kunnen op verschillende materialen gebruikt worden.