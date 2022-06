9 prachtige huizen tot 150m2

De omvang van een huis is een lastige zaak. Wat voor de een klein lijkt is voor de andere een waar paleis. In dit Ideabook hebben we een aantal woningen voor je verzameld die niet groter zijn dan 150 m2 en variëren in vorm, uitstraling en materiaalkeuze. Stuk voor stuk prachtige huizen die pas tot leven komen door de mensen die erin wonen. Kijk maar eens hoe verschillend de woonkamers zijn in dit Ideabook.