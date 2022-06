Een kleine keuken make-over kan nooit kwaad, toch? Het is altijd verfrissend om een ruimte in huis een geheel nieuwe look te geven. Toch kunnen we hier niet altijd grote sommen geld aan uitgeven, en daarbij willen we het liefst ook snel resultaat zien.

homify heeft daarom een aantal tips op een rij gezet die de keuken een geheel ander uiterlijk kunnen geven zonder er al te veel tijd en geld aan kwijt te zijn.

Ben je er klaar voor?