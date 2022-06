Excellente wanden voor thuis

We hebben al veel moois gezien, maar dit interieur wilden we je niet onthouden! Deze Flow Matt is een wandbekleding die je woning een moderne, eclectische en zelfs futuristische uitstraling geeft. Het is net alsof we een reis door de tijd gemaakt hebben. Er zijn zo veel verschillende stijlen in dit interieur te ontdekken, dat het onbegonnen werk is om alles aan je uit te leggen. Wat direct opvalt zijn de oosterse trekken, zie de sculptuur met bloemen en de slangenleren tafels en je weet wat we bedoelen. De gouden wanden doen ons denken aan de paleizen die door eeuwen heen gebouwd zijn, maar ook weer verdwenen, vol met verloren schatten. Deze kamer is (nog) niet alledaags, maar als je van deze eclectische stijl houdt is dit interieur een hoogte punt!

Tot zover deze excellente wandbekleding. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo onder de indruk als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

