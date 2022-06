Voor & Na: Rotterdamse bungalow

Het resultaat is indrukwekkend. Alsof het een nieuw gebouw betreft dat onderdeel is van één ontwerp. De stalen constructie is in zijn geheel weggewerkt en ligt achter fraaie gestucte en houten geveldelen. De vorm van het nieuwe gedeelte sluit goed aan op de bestaande bebouwing. De twee verdiepingen vormen een mooie eenheid waarbij de charme van de jaren '60 esthetiek behouden is gebleven. De verdieping is afgewerkt met wit stucwerk, deze kleur vinden we ook terug in de dakrand van de begane grond en in de kozijnen. Het gedeelte rechts ligt ietwat verzonken, daarbinnen zijn verticaal geplaatste gebeitste houten delen aangebracht die binnen het geheel voor een aangename variatie in kleur en materiaal zorgen. De bestaande muren zijn daarnaast van een nieuwe verflaag voorzien.