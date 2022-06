Een serre, uitbouw of veranda: de relaxzone voor thuis

De veranda kennen we uit de Amerikaanse films, waar ze al vroeg in de geschiedenis van het land opdoken. Tegenwoordig is dit authentieke Amerikaanse fenomeen ook in Nederland te realiseren. Lugarde zorgt ervoor dat je kunt genieten van de buitenruimte op een schitterende en comfortabele manier. Deze veranda is van het aanbouw type en draagt de naam Winston. Hij is ca. 400 cm diep en 860 cm lang. De sfeervolle karakteristieke palen zijn 12x12 cm in dikte en gelamineerd, dit gaat het kromtrekken door vocht tegen, en natuurlijk mogen de decoratieve sokkels niet ontbreken. Let ook even op de mooie balustrades met de verticale spijlen, echt authentiek! Het mooiste van alles is dat deze veranda geheel aan te passen is aan je persoonlijke smaak en wensen, zo creëer je de ultieme relaxzone.

