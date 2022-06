Buro Ruimte & Groen: prachtig tuinideeën

We naderen de villa en zijn direct onder de indruk. Het imposante gebouw ligt in de bosrijke omgeving rondom Oostkapelle en bevindt zich op de toegangsroute naar de duinen en het strand. Geen wonder dat er zo'n fantastische sfeer hangt in deze tuin! De natuurlijke omgeving is richtinggevend geweest bij het ontwerpen van de tuin: de Rododendrongroepen, meerstammige berken en grassen zorgen voor een losse en natuurlijke uitstraling in de tuin. De verharding is zandkleurig en zorgt voor een statige indruk. De beplanting heeft zowel een esthetisch als een praktische functie, want door de plaatsing van het groen heeft het verkeer vanaf de weg niet direct zicht in de woonkamer, zo wordt je privacy gewaarborgd. De tuin heeft een open karakter en oogt zeer uitnodigend, deze maakt daardoor een gastvrije indruk.