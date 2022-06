Unieke woning op het platteland

Vandaag nemen we je mee naar een woning van 150 vierkante meter die gelegen is op een groot perceel in een rustige omgeving. Het is een idyllische verschijning en zal je dan ook zeker inspireren. De woning past uitstekend bij de landelijke omgeving en het traditionele dak weerspiegelt de oude architectuur die hier al eeuwen in de streek te zien is. Het is een woning waarvan de gevel uit badksteen bestaat, een materiaal waarmee al eeuwenlang lustig gebouwd wordt. Natuurlijk hebben deze stenen een moderne look gekregen. Maar dat is nog niet alles, want de looks van deze woning wijken sterk af van de traditionele woningen in deze streek, juist vanwege het gebruik van moderne materialen, zoals glas en staal. De combiantie die er in het ontwerp van deze woning gemaakt is, blijkt een gouden greep en een inspirerende bovendien! Kijk snel met ons mee naar de schitterende ideeën die we hieronder voor je op een rijtje gezet hebben.