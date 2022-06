Supermooie tuin aan het water om van te genieten!

Mensen houden van hun tuin en als het weer mooier wordt begint het te kriebelen, dan is het tijd om het design voor de tuin uit te zoeken. Maar het aan pakken van de tuin vergt wat planning en dit maakt het weer essentieel om op tijd te beginnen aan de brainstormfase. In dit ideabook gaan we je een handje helpen met de inspiratie voor je tuin. Deze zomer wordt een jaar om nooit te vergeten, als je het juiste tuinidee hebt! We nemen je in dit artikel mee naar een schitterende tuin aan het water die alle faciliteiten voor je heeft om helemaal te kunnen relaxen. De tuin als relaxplek! Of je nu een grote of kleine tuin hebt, wel of niet aan het water woont, deze tuin is schitterend om te zien en zal je veel ideeën geven. Kijk snel met ons mee naar deze unieke tuin!