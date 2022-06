Een modern natuurlijk huis in de warmte

We hadden het eerder al even over de veranda en hier zie je die plek van dichtbij. Vanuit zowel de keuken als de woonkamer direct te bereiken. Zo loop je dus altijd naar buiten als je dat wilt! De keuken hadden we net al gezien, maar van de woonkamer kunnen we nu ook een glimp opvangen. Ook dit is weer zo’n ontspannen ruimte. Het grote oppervlakte zorgt dat de bewoners zich ook binnenshuis prima kunnen vermaken. Al komt dat misschien niet zo vaak voor, het is fijn dat die mogelijkheid er is.