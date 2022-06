Transformatie van een oude rijtjeswoning

Verhuizen of verbouwen is vaak de keuze die je hebt als je woning niet meer voldoet aan je wooneisen. Het is niet verwonderlijk dat mensen graag in hun huis blijven wonen, je maakt er immers zoveel dingen mee. Je woning is een stukje van je identiteit geworden dat je niet zomaar los laat. Dat hoeft dus ook niet, maar een nieuw interieur inrichten is dan wel belangrijk, want je wooncomfort moet op orde zijn. Hieronder laten we je een woning zien waarbij dat alles zeker gelukt op z´n pootjes terecht gekomen is. Het verschil tussen vroeger en nu is bijzonder groot, dat is dan ook direct een van de redenen dat we dit project aan je laten zien, gewoon om je te inspireren! Kijk snel met ons mee en laat je verbazen!