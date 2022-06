5 kleine keukens om simpelweg gelukkig van te worden

Licht is erg belangrijk als je te maken hebt met een kleinere keuken. Donkere ruimtes lijken per definitie kleiner. Daarbij is het fijn, zoals in deze keuken, als je het daglicht overvloedig naar binnen kunt laten schijnen. Om dat te ondersteunen, is een goed lichtplan erg belangrijk. Verder doen hier natuurlijk de witte keuken en de warme houten vloer met passende tafel en bank ook een duit in het zakje.