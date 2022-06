Refunc recycle: nieuwe wegen, oude banden

Refunc werkte voor het project samen met Architects Without Frontiers, het idee bestond om een shelter en outdoor klaslokaal te bouwen. Dit kwam tot stand op basis van een organische bouwmethode, want dagelijks groeide het gebouw, totdat de dynamische dakvorm ontstond. Men begon te bouwen zonder bouwtekeningen en 3D visualisaties, tegenwoordig een gebruikelijk werkmethode op architectenbureaus. Het spontane bouwen en tackelen van eventuele problemen, zoals bij dit project het geval is, is een laagdrempelige methode die zeer geschikt is voor de toepassing in landen waar de architectuur op een minder gecalculeerde wijze tot stand komt dan in de westerse wereld, en waar het onderwijsniveau lager is.