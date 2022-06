Een vierkant huis als gezinswoning? Dit project bewijst dat het kan! We laten je namelijk een inspirerend kubistisch huis zien. Een prachtig stukje moderne architectuur waarin een heerlijk familiehuis te vinden is. En deze woning is een opvallend bouwwerk in een wijk waarin voornamelijk meer traditionele huizen het beeld bepalen. We hebben heel wat leuke foto’s om te bekijken, dus reis via je laptop of tablet maar snel mee naar Duitsland om dit project van de experts van Herbertarchitekten Partnerschaft te bekijken.