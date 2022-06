Voor en Na: een tweede kans voor de gang

Als je na een lange en vermoeiende werkdag thuis komt, dan is de kans groot dat je via de voordeur en de gang je huis betreedt. En als is dit natuurlijk niet de ruimte waar je op de bank neerploft, het is wel het eerste gevoel dat je van thuiskomen krijgt. Als de gang dan niet helemaal de stijl en sfeer heeft die er eigenlijk zou moeten zijn, dan is dat erg jammer. En dat geldt ook als je mensen op bezoek krijgt: je gang of hal is het eerste visitekaartje van je woning en daar moet het dan ook eigenlijk al gelijk dik in orde zijn met de sfeer. Het huis waar we nu een kijkje gaan nemen had zo’n gang die wel een opknapbeurtje kon gebruiken. De Mexicaanse interieurontwerper Alejandra Zavala P. heeft daarvoor gezorgd!