Een indrukwekkende moderne uitbreiding

Vaak zie je dat de uitbreiding van een huis een nieuw aangebouwde keuken of woonkamer betreft. Alleen de begane grond wordt dan uitgebreid. Hier is het een beetje anders, want hier is namelijk een prachtig gelaagd bouwwerk in de tuin ontstaan. Twee verdiepingen vol met nieuwe woonruimte! En die gelaagdheid is ook nog weer eens afwijkend van het originele huis en de tuin, doordat het nieuwe gedeelte wat verdiept is aangelegd. Maar wat is het een plaatje zo: boven is een balkon ontstaan en via de zeer bijzondere trap daal je af naar de tuin. Een grote terras vind je op de verdiepte benedenverdieping. Door middel van het balkon dat er boven zit, is dat terras een soort van veranda geworden. Leuke en creatieve oplossingen om te zien. Nu eens kijken hoe het er binnen uit is komen te zien.