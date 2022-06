18 prachtige onderhoudsvriendelijke tuinen

Tegels, hout en tegels worden in toenemende mate gebruikt ter vervanging van grote borders en gras. Vooral in tuinen waar het gras en de planten niet goed groeien omdat ze het grootste gedeelte van de dag in de schaduw liggen of te droog of te nat zijn.

Met mooie zwevende vlonders, tegels en accenten van hout kunnen de resultaten spectaculair zijn. In dit Ideabook laten we 20 prachtige ideeën zien met mooie combinaties tussen verschillende soorten verharding. Gelukkig is er ook voor planten en bomen in deze tuinen nog plaats. Want een tuin zonder groen is in onze beleving geen tuin.

Nieuwsgierig. Laten we eens kijken!