Top 5 van de week: Uitzonderlijke renovaties en omstreden rijtjeshuizen

In het Jekerdal, nabij de gelijknamige rivier, in het glooiende landschap en tussen het weelderige groen, vinden we dit speciale huis terug. We zien hier de nieuwe aanbouw van het huis dat bestaat uit een kubusvormig volume verdeeld over drie verdiepingen. De aanbouw zorgde voor een vloeiende verbinding tussen de woning en de tuin. Het totale woonoppervlakte werd aanzienlijk vergroot en de nieuwe inrichting binnen zorgde ervoor dat de kamers van voldoende lichtinval werden voorzien. De typerende voorgevel van het huis bleef ongewijzigd. De aanbouw vormt een prachtige, moderne toevoeging aan het oorspronkelijke gebouw. Meer over deze bijzondere combinatie van nieuw en oud leest u in het betreffende artikel.