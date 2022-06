Prachtige gezinswoning in Baars

Tot slot nemen we een kijkje in de eetkamer. Wat ziet de kamer er geweldig uit! Een van de grote eyecatchers in deze eetkamer is natuurlijk de fantastische eettafel. Het lijkt wel een doorsnede van een boomstam, dat is ook zo! De zwarte stalen onderkant geeft aan het geheel een industriële look. Ook de gietvloer draagt bij aan deze moderne sfeer. Wij vinden de hanglampen boven de tafel erg mooi. Een van de gaafste aspecten van deze eetkamer is natuurlijk het fabuleuze uitzicht. De grote raampartijen met zwarte kozijnen passen perfect bij de eigentijdse setting.

Met deze laatste foto nemen we afscheid van het mooie familiehuis te Baars. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en interieurtrends. We nemen je graag mee naar een andere schitterende woning waarin je je ogen kunt uitkijken!