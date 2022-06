Voor en Na: Modern wonen in een 300-jaar oud vakwerkhuis

Een renovatie uitvoeren kan soms een taak zijn waar je eerst even met een boogje omheen loopt. Het is namelijk een precies werkje waar veel vakkennis voor nodig is. Een woning weer in de oorspronkelijke staat terug brengen blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Voor dergelijke klusjes kun je het beste een expert inhuren. Zo dachten de bewoners van deze oude vakwerkwoning ook.

De resultaten laten we je hier onder aan je laten zien. We zijn erg enthousiast om deze aan je te kunnen laten zien! Het draait in dit ideabook allemaal om een charmant huis van 300 jaar oud dat weer een totaal nieuw leven kreeg! Het vakwerkhuis kreeg een forse make-over die werd uitgevoerd door het bedrijf EG Qbatur van Quedlinburg. Het was de snelste manier om de oude woning weer volgens de moderne wooneisen bewoonbaar te krijgen. Ben je benieuwd naar de schitterende resultaten? Kijk dan snel met ons mee!