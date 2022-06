Modern huisje in het bos: wat een vrijheid!

Het is het huis van de openheid en de ingetogenheid. Dat eerste zien we heel goed vanaf dit punt in de woning. Via de grote ramen stroomt het daglicht naar binnen en maakt dat de lichtsfeer hier heel mooi is. Dat laatste zorgt weer voor een groot wooncomfort! Daarbij is het uitzicht hier heel mooi, echt een plek waar je lekker tot rust kunt komen: telefoon uit en genieten maar! Het kan ook eigenlijk niet anders dat de raampartijen zo groot zijn, want deze boswoning is immers gemaakt voor het leven in het bos: het bos net zo goed onderdeel van het interieur als de woning deel van het bos is. Het is natuurlijk geen verrassing waarom de bewoners zo graag in hun boshuis tot rust komen, overal in onze samenleving is het rennen, vliegen en hectische taken uitvoeren. Hier in het bos is het veelal stil, soms hoor je een vogel of een eekhoorn. In die stilte kun je je gedacht ordenen, leven op het ritme van de dag en zelfs beginnen aan het boek dat je altijd al wilde schrijven!

