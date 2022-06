Luxe tuin met een schitterende inrichting

Overal in de tuin zien we zitplaatsen, daarmee nodigt de buitenruimte ons uit om lekker te gaan zitten met een groepje vrienden of familieleden en een goede maaltijd in de buitenlucht te nuttigen. De tafel op het eetterras biedt aan wel 8 personen de ruimte om lekker te zitten. Als je klaar bent met zwemmen kun je genieten van een beetje zon op het gazon. Ook is er bij de aanleg gedacht aan rustige plekjes in de tuin, zo vinden we ergens verstopt aan de zijkant een veldje Lavendel, echt een stukje waar je even kunt dagdromen, een goed gesprek wilt voeren of gewoon een goed boek lezen. De tuin en het huis passen bij elkaar als het strand en de zee. Qua kleurstelling (diverse grijstinten) is de woning een grove parel in het groen. Tegels en gietbeton zijn belangrijke materialen hier. Ook zien we tegels met een gladde afwerking en een luxe uitstraling. Het is ook de tuin van de details: de vijver heeft een rand die van brede stroken zink gemaakt is. Deze strook zink komt terug in het dak van de woning. Een tuinarchitect helpt je graag om je nieuwe tuin in te richten.