Voor & Na: Van donker naar licht

Een transformatie van een interieur is een van de leukste dingen die je kunt laten zien aan fans van huizen.Vandaag is het weer zover: we laten je een interieur zien dat van donker naar licht gegaan is. Het lijkt wel magie, zo enorm is de verandering van de sfeer in het huis. Als je niet beter wist zou je denken dat het om een andere woning gaat. Toch is het echt hetzelfde huis dat ons inspireert. Het wordt duidelijk dat je met eenvoudige middelen een nieuwe inrichting kunt realiseren en zo je woonplezier met 1000% kunt vergroten. Soms zit je er qua wooncomfort een beetje doorheen, dan verlang je er soms na om lekker te verhuizen naar een nieuwe woning. Dit project laat ons zien dat ook een herinrichting van het interieur een hele goede optie is, misschien wel de beste optie. We houden van ons huis en willen er toch niet graag uit weg. Kijk hieronder met ons mee naar de geweldige resultaten van de transformatie en laat je inspireren!