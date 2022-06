Voor en Na: een vervallen huis krijgt weer allure

Een zeer oud huis in de Duitse stad Stuttgart was z’n glans al een hele tijd verloren. Wat te doen in zo’n geval? Opknappen natuurlijk! En zoals je weet komt homify dan graag een kijkje nemen om als het even kan zowel de oude als de nieuwe situatie op de foto te zetten. In dit geval is dat ook weer gelukt en nemen we je graag mee om de resultaten te laten zien van dit project dat is uitgevoerd door aannemer Kurt R. Hengstler. Kijk lekker mee om te zien hoe dit huis weer allure heeft gekregen!