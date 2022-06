Sfeervol en eigentijds wonen in een oud appartement

We hadden al aangekondigd dat er een baby op komst is bij de bewoners. Een van de specifieke opdrachten bij het ontwerpen en inrichten was dan ook een babykamer. En die is ook heel erg goed gelukt! Een zacht behang met streepjes is precies zoals het in een babykamer zou moeten zijn. Het ledikantje en de commode maken ook weer een leuke knipoog naar retro en het authentieke is hier weer te herkennen. Jammer eigenlijk dat de baby zelf nog niet bewust kan genieten van deze mooie omgeving!