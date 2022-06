Privacy in een nieuwbouwwijk. Is dat ook iets waar jij wel eens over na hebt gedacht? Met een jong gezin is het namelijk fijn dat je beschut kunt wonen en dat de buren niet constant bij je naar binnen kunnen kijken. Juist met die opdracht om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, zijn de experts van Architectuurbureau Project.DWG uit Enschede aan de slag gegaan om een bijzondere woning te ontwerpen. Het zeer fraaie resultaat mogen we je laten zien. Een verborgen plekje achter een bijzondere muur is namelijk het resultaat.