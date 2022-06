Het Ontwerphuis: modern woonpaleis in Amsterdam Oud-Zuid

Het licht en de helderheid in deze kamer zijn werkelijk ongekend. De inrichting van deze serre is zeer modern en comfortabel. Het plafond heeft een prachtige vormgeving, waarbij je letterlijk denkt: the sky is the limit ! Zowel van boven als van de zijkant overspoeld het daglicht deze kamer, waardoor je humeur natuurlijk direct goed is. De kleurrijke salontafel, waarvan het kleurenschema in de kussens van de grote sofa terugkomt, geeft deze kamer zijn eclectische feel. Ook de bijzondere staande lamp heeft een eclectische strakke vormgeving. Tegenover de sofa zien we een witte wand, die tot het toppunt van minimalisme genoemd mag worden. Let ook even op de combinatie tussen de witte wand, de salontafel en de parketvloer: bijzonder hoe zeer deze verschillende stijlen in een juiste combinatie tot een schitterend resultaat leiden! Het Ontwerphuis laat met deze kamer zien wat het aan design skills in huis heeft!